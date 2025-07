Sta facendo discutere in tutta Europa il video dell’arrivo in Cina della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, al centro di una visita diplomatica che si è aperta tra il gelo formale di Pechino e una pioggia di critiche politiche in patria. Le immagini diffuse online mostrano von der Leyen e altri funzionari europei salire in silenzio su un autobus davanti a un piccolo contingente di funzionari cinesi, senza alcuna cerimonia di benvenuto, né delegazioni ufficiali, né tappeti rossi. Una scena che ha scatenato polemiche sui social e aperto interrogativi sulla tenuta delle relazioni tra Cina e Unione Europea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Ursula umiliata così!". Il video diventa subito virale sui social