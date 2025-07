Urbanistica riqualificazione di piazzale Loreto | incontri fra Nhood e Marinoni Così suggerivano i progettisti

Milano – Il faro della procura, per come emerge dalle carte della inchiesta che ha travolto l’urbanistica milanese, punta il ruolo degli a rchitetti coinvolti nelle piĂą importanti iniziative edili, come ad esempio la “riqualificazione di piazzale Loreto”. Spunta anche piazzale Loreto nell’inchiesta su Milano. La chat e gli incontri segreti: “Vediamoci al derby Milan-Inter” Per gli inquirenti, anche l’ex assessore all’Urbanistica della giunta Moratti Carlo Masseroli, ora divenuto manager del gruppo di sviluppo immobiliare Nhood, che ha in portafoglio anche Loreto, “all’occorrenza avrebbe messo in contatto” l’allora numero uno della Commissione Giuseppe Marinoni con “progettisti” che lavoravano all’interno della sua societĂ . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Urbanistica, riqualificazione di piazzale Loreto: incontri fra Nhood e Marinoni. Così suggerivano i progettisti

Piazzale Loreto, il cantiere per il progetto Loc: lavori in ritardo di due anni ma una data certa non c’è - Milano – Forse ad agosto. Forse no. Dopo le ipotesi annunciate più volte, e il puntuale slittamento, nessuno azzarda una data sull ’avvio del cantiere che rivoluzionerà piazzale Loreto e dintorni con il progetto Loc, “Loreto open community“ a cura della squadra guidata da Nhood Italia – uno dei principali attori del real estate e della rigenerazione urbana – che a maggio del 2021 vinse il bando internazionale lanciato dal Comune di Milano C40 Reinventing Cities per la riqualificazione urbana del piazzale, oggi snodo di traffico, domani spazio fruibile.

Spunta anche piazzale Loreto nell’inchiesta su Milano. La chat e gli incontri segreti: “Vediamoci al derby Milan-Inter” - MILANO – Mercoledì mattina alle 9.45 comincia l’interrogatorio preventivo che si svolgerà davanti al gip Mattia Fiorentini a carico dei sei indagati per i quali la procura ha chiesto la custodia cautelare, in carcere o ai domiciliari.

Veronica D’IncĂ travolta e uccisa da un tir a piazzale Loreto, chiesto il processo per l’assessore Marco Granelli - La pm Barbara Benzi ha chiesto il processo per omicidio stradale per l'assessore Marco Granelli, un dirigente del Comune di Milano e il conducente del tir che l'1 febbraio 2023 ha travolto e ucciso Veronica D'IncĂ .

Il faro dei pm sul progetto di piazzale Loreto: riqualificazione o altro centro commerciale? - Il progetto per cambiare volto allo storico piazzale Loreto è congelato. Riporta milano.repubblica.it

Il progetto di piazzale Loreto è il simbolo della speculazione immobiliare: così è stato dato in pasto ai privati - Anche il progetto di piazzale Loreto è finito sotto la lente della Procura, mentre i lavori sono ora bloccati. Come scrive fanpage.it