Uomo ucciso di botte dopo una rissa furibonda in strada

Un uomo di 51 anni, cittadino serbo, è morto per le percosse subite durante una rissa in strada a Pomigliano d'Arco, popoloso comune in provincia di Napoli. I carabinieri della locale stazione, alle 3 della scorsa notte, allertati dal 118, sono intervenuti in via Trieste 105 per la segnalazione. 🔗 Leggi su Today.it

Circa venti persone si sono affrontate in strada, costringendo i carabinieri a intervenire. La scena è stata ripresa in un video diventato virale. Vai su Facebook

