Un' unica forza politica contro gli italiani Cerno smaschera l' unione delle carriere

Tommaso Cerno smaschera l'unione delle carriere, l'alleanza politica tra magistrati e una parte del Parlamento per combattere la riforma costituzionale della giustizia. "L'ultimo golpe è l'unione delle carriere. Il Tempo ha scoperto che tra magistrati e sinistra c'è molto più di un accordo culturale e che la non terzietà delle toghe rosse fa infuriare anche i magistrati. Per la prima volta leader della levatura di Franceschini ammettono che ci sarà un'alleanza tra la magistratura e una parte del Parlamento per sferrare un attacco contro la riforma costituzionale della giustizia. La separazione delle carriere voleva dire che i giudici devono essere terzi rispetto a chi accusa e a chi difende. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Un'unica forza politica contro gli italiani". Cerno smaschera l'unione delle carriere

