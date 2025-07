Un’offerta spiazza tutti | cambia la corsa al talento brasiliano

Il gioco si fa duro. Quella che sembrava una corsa a due tra Marsiglia e Roma ha improvvisamente cambiato direzione. Il nome di Igor PaixĂŁo, esterno offensivo del Feyenoord, è tornato prepotentemente al centro del mercato europeo. E secondo quanto riportato da Voetbalzone.nl, in Olanda non hanno piĂą dubbi: il Leeds United ha fatto saltare il banco. Sabato sera, il giornalista Fabrizio Romano ha confermato che il club inglese ha presentato una nuova offerta migliorata, con l’obiettivo di chiudere l’operazione “il prima possibile”. Secondo il portale olandese, l’accordo tra le parti è ormai a un passo, anche se non ancora firmato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

