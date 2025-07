Uno Stato Palestinese | ma quale? Le colonie aumentano l' Anp sempre più debole la Striscia è in macerie | storia di un Paese che non c' è

Gli ostacoli sul futuro della nazione che Macron vuole riconoscere: in Cisgiordania le colonie aumentano, l'Anp è sempre più debole e la Striscia è ridotta in macerie.

Quale Stato palestinese? In Cisgiordania le colonie aumentano: i territori occupati sono ridotti a una groviera senza continuità territoriale (Un processo iniziato ben prima dei governi Netanyahu) L’Anp è sempre più debole e la Striscia è ridotta in macerie @an Vai su X

