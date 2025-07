Universiadi l’Italia conquista 5 medaglie nel canottaggio | due ori per gli azzurri!

Alle Universiadi 2025 il canottaggio azzurro conquista 5 medaglie: a Duisburg, in Germania, gli azzurri portano a casa due ori, nel quattro di coppia misto e nel doppio femminile, due argenti, nel quattro senza maschile e nel due senza maschile, ed un bronzo, nel doppio maschile. Nel quattro di coppia misto Martina Fanfani, Tommaso Vianello, Lorenzo Baldo ed Alice Ramella salgono sul gradino piĂą alto del podio: l’imbarcazione italiana prende sin da subito il comando della gara e la mantiene saldamente, respingendo con forza l’assalto della Germania negli ultimi 500 metri. L’Italia conquista l’oro in 6’38?39, con 1?73 di margine sui teutonici, secondi, mentre la Lituania coglie il bronzo a 8?02. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Universiadi, l’Italia conquista 5 medaglie nel canottaggio: due ori per gli azzurri!

