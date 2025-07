Universiadi | Cosi conquista uno splendido oro nella 20 chilometri di marcia pensando ai Mondiali

Bochum (Germania), 27 luglio 2025 – Sulla strada dei Mondiali di Tokyo, il 24enne fiorentino Andrea Cosi continua nel suo straordinario percorso di crescita, cogliendo il suo primo successo internazionale individuale assoluto nella 20 chilometri di marcia alle Universiadi di Bochum, in Germania. Cosi (cresciuto nell’Atletica Firenze Marathon, ora in forza ai Carabinieri) chiude in 1h19:48, con venti secondi di vantaggio nei confronti del giapponese Atsuki Tsuchiya (1h20:08), terzo l’ucraino Mykola Rushchak (1h20:10). Dopo essere salito sul podio individuale in due occasioni agli Europei U23, bronzo nel 2021 e argento nel 2023, il 24enne allenato da Marco Ugolini  festeggia il primo posto con il record delle Universiadi e con la terza gara in carriera sotto l’ora e venti, una conferma a un paio di mesi dalla brillante quarta piazza in 1h18:43 agli Europei a squadre di Podebrady dove è diventato il quarto italiano di sempre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Universiadi: Cosi conquista uno splendido oro nella 20 chilometri di marcia, pensando ai Mondiali

