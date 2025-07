unigasket premiata da mclaren tra i migliori fornitori al mondo

Unigasket brilla nel firmamento dell’automotive internazionale. L’azienda bergamasca con sede a Villongo, leader nella produzione di tubi e guarnizioni in PTFE, silicone, polimeri termoplastici ed elastomeri, è stata insignita da McLaren del prestigioso “Supplier Award – Project Execution Category”, riconoscimento riservato ai fornitori che si sono distinti per performance, rapiditĂ ed eccellenza progettuale, selezionati tra oltre 60 top supplier globali del brand britannico. Il Gruppo Unigasket – fondato nel 1987 da Vittorio e Danilo Calissi e oggi parte di PFH – Palladio Holding – è guidato ancora oggi da Vittorio Calissi in qualitĂ di CEO e socio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

