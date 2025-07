Undici persone accoltellate da un uomo in un supermercato del Michigan | 6 di loro sono gravi

Un uomo di 42 anni ha accoltellato 11 persone in un supermercato del Michigan. Sei sono in condizioni critiche. La polizia parla di vittime scelte a caso. Arrestato l’aggressore, ignoto il movente del suo gesto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

