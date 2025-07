Un’attesa troppo lunga | Sono passati 12 anni Dedichiamo una strada al cardinal Tonini

A dodici anni dalla morte del cardinale Ersilio Tonini, avvenuta a 99 anni il 28 luglio 2013, e a 50 anni dal suo arrivo a Ravenna, si rinnova la proposta di intitolargli un luogo pubblico, in particolare una strada del centro cittadino. Una proposta che viene dalla società civile, a partire dal presidente del Consiglio comunale Daniele Perini che già è stato il proponente di due ordini del giorno in tal senso che il consiglio comunale ha a suo tempo votato all’unanimità . "È già passato diverso tempo, ma la proposta è rimasta purtroppo lettera morta. L’ho ricordato anche al sindaco Barattoni la mattina di Sant’Apollinare all’uscita dalla messa in Duomo" evidenzia Perini che ricorda anche come recentemente si fosse ipotizzato di intitolare al cardinale la parte di via Rasponi fra il Duomo e piazza Kennedy. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un’attesa troppo lunga: "Sono passati 12 anni. Dedichiamo una strada al cardinal Tonini"

Un'attesa troppo lunga: Sono passati 12 anni. Dedichiamo una strada al cardinal Tonini