Viabilità assente, lontananza dai mezzi pubblici e dai servizi, probabile inquinamento e il via vai di treni a pochi metri. Sono solo alcuni dei problemi che residenti e comitato Avenza Si-Resiste lamentano in zona Murlungo, quella dove dovranno sorgere i 28 nuovi alloggi popolari finanziati con i 6 milioni di euro della Regione e voluti dall’amministrazione. Un lotto di terreno di un privato che il Comune si appresta ad espropriare e che in parte rientra nel cosiddetto lascito Crudeli. I problemi di viabilità non sono solo legati alla larghezza delle strade troppo strette per avere un doppio senso di marcia, ma anche alla difficoltà che avranno i mezzi della ditta edile che dovrà costruire il palazzone a sette piani al Murlungo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Un’area lontana dai servizi e senza viabilità "