Un’altra evasione dal Beccaria | caccia al fuggitivo scappato dal cortile di passeggio

Milano, 27 luglio 2025 – Era arrivato al Beccaria il 18 luglio. Nove giorni dopo, è scappato. Il detenuto di origini straniere è fuggito dal cortile di passeggi o del carcere minorile, per poi scavalcare la recinzione e ritrovarsi in strada. L' ennesima evasione dall'istituto di via Calchi Taeggi è andata in scena alle 18.40 di ieri. Gli agenti della polizia penitenziaria hanno subito dato l'allarme, che è stato girato dalla centrale operativa della Questura agli equipaggi delle Volanti che stavano pattugliando quella zona della città. La caccia. "È importante assicurare alla giustizia il fuggitivo, per il quale questa evasione costerà anche in termini di allungamento di pena – il commento di Donato Capece, segretario generale del sindacato Sappe –.

