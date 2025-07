Unai núñez va a Verona trasferita con opzione di acquisto

2025-07-24 15:18:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Unai núñez giocherà in prestito nel Verona la prossima stagione E il club italiano viene salvato un’opzione di acquisto alla fine. Il calciatore Ha già viaggiato in Italia per chiudere il suo contratto E, in questo modo, Celta salva una parte della carta del giocatore, poiché dovrà condividerla con Verona. In quelle stesse condizioni vanno Manu Sánchez al Levante, che salva anche un’opzione di acquisto Sul lato sinistro, la prossima estate. Nessuno di questi giocatori, che non è entrato nei piani di Claudio Giráldez era in squadra la scorsa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Scopriamo meglio l'ultimo colpo del Verona, il difensore centrale Unai Nunez.