Per non dimenticare: Brescia ha accolto la prima tappa della staffetta podistica per ricordare le città colpite dalle stragi terroristiche, ovvero Milano, Brescia e Bologna. Alle 16.45, i podisti bresciani, con una rappresentativa bolognese, sono partiti dalla sede degli alpini di Roncadelle diretti in città dove, verso le 18, hanno raggiunto piazza della Loggia. Ai podisti si sono uniti i ciclisti di Paciclica, Fiab, Us-Acli e Per.corri la pace. Ad accoglierli, l’assessore Marco Fenaroli, ma anche rappresentanti di Uisp, Aics, Csi, Corrixbrescia, i sindacati, Anpi e Fiamme Verdi, per l’omaggio alla stele dei Caduti di piazza della Loggia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una staffetta podistica unisce le città colpite dalle stragi terroristiche