Una sirena per Gaza ’Disertiamo il silenzio’ arriva in piazza Dalla

"Attraverso questo suono, immedesimatevi in chi, proprio ora, non sa dove andare, come salvarsi, curarsi o semplicemente mangiare". Era stata presentata da Alessandro Bergonzoni qualche settimana fa l’ Esercitazione d’immedesimazione per porre l’attenzione sulla tragedia quotidiana in Medio Oriente. La riproduzione di una sirena antiarea, seguito da due minuti di spiegazione, per far provare – anche solo per un istante – ciò che a Gaza è quotidiano. E stasera, alle 22, tutta la cittadinanza avrĂ l’occasione di vivere l’azione artistica lanciata dall’attore. Il Comune, infatti, aderisce alla campagna nazionale Gaza muore di fame: disertiamo il silenzio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una sirena per Gaza ’Disertiamo il silenzio’ arriva in piazza Dalla

In questa notizia si parla di: sirena - gaza - disertiamo - silenzio

Sirena antiaerea come a Gaza: Alessandro Bergonzoni lancia l’esercitazione di immedesimazione - Bologna, 23 maggio 2025 – “Vorrei che le nostre terminazioni nervose fossero collegate alla sterminazione di Gaza.

Bologna per Gaza: sirena di Bergonzoni e marcia per la pace a Monte Sole | VIDEO - Bologna è in prima linea per la pace in Medio Oriente e il ritorno alla normalità a Gaza. Il Comune sarà presente alla marcia per la pace in sostegno del popolo palestinese, che si terrà il prossimo 15 giugno a Monte Sole, da Marzabotto al Parco storico.

A Bologna la sirena antiaerea coma a Gaza - Anche a Bologna si udirà una sirena antiaerea. Il Comune aderisce alla campagna nazionale "Gaza muore di fame: disertiamo il silenzio", allo scopo di continuare a “sensibilizzare sulla gravissima situazione palestinese, dove la popolazione civile continua a essere vittima di attacchi quotidiani e.

Appuntamento alle 21.45 in piazza Duomo a Trento, in piazza Loreto a Rovereto e in piazza Cavour a Riva: «Gaza muore di fame: disertiamo il silenzio». Quasi mille le adesioni all’appello di Comune, Diocesi e Acli Vai su Facebook

I tre Comuni aderiscono all’iniziativa nazionale “Disertiamo il silenzio” rilanciata a livello locale da Donne in nero e dal Centro Pace Ecologia e Diritti Vai su X

Una sirena per Gaza ’Disertiamo il silenzio’ arriva in piazza Dalla; 'Disertiamo il silenzio', a Bologna suona la sirena per Gaza; Domenica alle 22 si fa rumore: sirene anti-aeree come a Gaza.

"Disertiamo il silenzio", a Bologna suona la sirena per Gaza - Il Comune di Bologna aderisce alla campagna nazionale "Gaza muore di fame: disertiamo il silenzio". Riporta msn.com

Oristano per Gaza: in piazza una sirena della polizia locale - Oristano Il Consiglio comunale aderisce unanime all’iniziativa “Disertiamo il silenzio” Oristano risponde all’appello “Gaza muore di fame, disertiamo il silenzio” con un gesto simbolico che vuole romp ... Come scrive informazione.it