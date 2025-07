Una settimana di lavori per le asfaltature in Via Torbido e Via Barana

Da domani, 28 luglio, prenderanno avvio alcuni interventi di manutenzione del manto stradale su Via Francesco Torbido e Via Barana che termineranno entro il prossimo weekend.I lavori prevedono il rifacimento della pavimentazione, con nuove asfaltature, e la successiva realizzazione della. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: asfaltature - lavori - torbido - barana

Buche addio, via ai lavori. Asfaltature per 8 milioni - Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria al fondo stradale per quasi 8 milioni di euro. A tanto ammonta la cifra destinata dall’amministrazione comunale agli interventi di risistemazione degli asfalti in varie zone della città e delle frazioni limitrofe.

Formigine, un piano da mezzo milione per le asfaltature. Via ai lavori - Con l’arrivo della bella stagione, l’Amministrazione comunale di Formigine dà il via a una nuova serie di interventi di asfaltatura, con un investimento complessivo di circa 500mila euro destinati a migliorare la sicurezza e la qualità della rete viaria.

Asfaltature e lavori, cambia la viabilità in Tangenziale Sud e in due Provinciali - A causa di alcuni cantieri, cambierà nei prossimi giorni la viabilità sulla Tangenziale Sud di Verona e in due Strade Provinciali scaligere.

Pavimentazione, asfaltatura e segnaletica su Via Torbido e via Barana – https://is.gd/YzX6zw – Vai su X

Una settimana di lavori per le asfaltature in Via Torbido e Via Barana; Verona: da lunedì 28 luglio lavori in via Torbido e Barana; Asfaltature strade.

Da lunedì 28 luglio scattano i lavori in via Torbido e via Barana - Da lunedì 28 luglio prenderanno avvio alcuni lavori di manutenzione del manto stradale su via Francesco Torbido e via Barana a Verona, lavori che termineranno entro il weekend successivo. Si legge su veronaoggi.it

Piano della asfaltature. I lavori in IX Traversa e via Venezia Giulia - I lavori in IX Traversa e via Venezia Giulia Proseguono sul territorio i lavori di asfaltatura. ilrestodelcarlino.it scrive