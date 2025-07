Tre serate, tre quartieri, centinaia di persone e un messaggio forte e chiaro: la prevenzione funziona. ’Fidarse è ben, non fidarse è meghjo (‘n giro per Massa)’ ha chiuso la sua terza edizione con un bilancio più che positivo, confermando quanto la cultura – anche quella in dialetto e in forma comica – possa essere un’arma potente contro le truffe. In un anno, i raggiri ai danni soprattutto degli anziani sono diminuiti del 40%, e non è un caso. Il progetto, promosso dal Comune di Massa in collaborazione con la Prefettura e finanziato dal Ministero dell’Interno, ha portato in scena tre spettacoli itineranti nei quartieri di Marina, Castagnetola e Romagnano, coinvolgendo centinaia di cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una risata per difendersi dalle truffe: "Sveliamo ogni ’trappola’ nascosta"