Una Jesina d’Eccellenza pronta a stupire gli scettici

Una mezza rivoluzione nello staff tecnico e societario gli annosi (e irrisolvibili?) problemi legati all’utilizzo degli impianti e, la vera spina nel fianco, alla querelle infinita con tifosi della curva. Riparte dall’Eccellenza Regionale - il minimo sindacale per una piazza cui mancano solo spiccioli di mesi per festeggiare il centenario delle nozze col gioco del calcio - la nuova stagione della Jesina. Punti fermi anche per il campionato 20252026 il presidente Chiariotti e lo sponsor Santarelli, promosso alla carica di presidente onorario Osvaldo Presti le novitĂ principali rappresentate dalla figura del nuovo direttore Generale Gianni Giampaoletti, il direttore sportivo Lorenzo Falcioni e l’allenatore Giammarco Malavenda tornato a Jesi dopo i trascorsi da giocatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

