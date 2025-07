Una crescita sensazionale la Spam è la quarta azienda per fatturato di Arezzo

La nuova classifica delle aziende aretine per fatturato, aggiornata con i bilanci 2024, vede pochi ma significativi cambi di posizione tra le realtĂ di vertice. Il podio dei miliardari è stabile, con la Chimet (recupero e affinazione di metalli preziosi) di Badia al Pino prima, l'Italpreziosi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Fatturato in crescita di quasi il 50% e utili in positivo: approvato il bilancio di Imola Faenza Tourism - L’assemblea dei soci di Imola Faenza Tourism Company si è riunita alla Sala Senna dell’Autodromo di Imola e ha approvato il bilancio di esercizio dell’anno 2024.

IF, il bilancio sorride . Fatturato di 1,5 milioni : "Continua la crescita di presenze e strutture" - Fatturato salito a un milione 573mila euro (+48,77% rispetto al 2023), di cui un milione 271mila euro (+61,56%) da vendite e prestazioni.

Assemblea dei soci di Deco Industrie: fatturato in crescita a 229 milioni di euro - Il gruppo Deco Industrie ha fatturato 229 milioni di euro nel 2024 (erano 223 nell’anno precedente) con un utile d’esercizio al 31 dicembre 2024 di 10.

Una crescita sensazionale, la Spam è la quarta azienda per fatturato di Arezzo - Ha chiuso il bilancio 2024 con oltre 1,4 miliardi di euro ed è in espansione clamorosa: +340% in un anno. Come scrive arezzonotizie.it