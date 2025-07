Una bandiera un popolo una giovane nazione | chi sono i palestinesi?

Il territorio della Palestina è stato, nei secoli, crocevia di conquiste e dominazioni: dagli Egizi agli Assiri, dai Babilonesi ai Romani, passando per Arabi e Ottomani (Turchi). Tuttavia, il sentimento nazionalista palestinese iniziò a emergere con forza soltanto nel Novecento, ben prima della creazione dello Stato di Israele nel 1948. GiĂ nel 1911, infatti, veniva pubblicata la rivista “Falestin” (Palestina), segno di una crescente identitĂ culturale e politica. Tra le due guerre mondiali, la forte immigrazione ebraica verso la “terra di Canaan” — antica dimora nomade di popoli dediti alla pastorizia oltre tremila anni fa — contribuì ad aumentare le tensioni con la popolazione araba palestinese. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Una bandiera, un popolo, una giovane nazione: chi sono i palestinesi?

Il Comune di Monsano espone la bandiera della Palestina: «Solidarietà al popolo per una rapida risposta diplomatica» - MONSANO – Il consiglio comunale di Monsano ha approvato un ordine del giorno per il riconoscimento dello Stato di Palestina, impegnandosi a esporre la bandiera palestinese nella sede municipale.

