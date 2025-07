Un vice Di Lorenzo un’ala sinistra e un centrocampista | le ultime richieste di Conte per il suo Napoli

Napoli, sei rinforzi giĂ arrivati, ma manca ancora qualche tassello per dare a Conte tutto quello che ha chiesto il tecnico sul mercato Il Napoli è ormai vicino a completare la rosa per la nuova stagione, ma restano ancora alcuni tasselli da sistemare per rispondere appieno alle esigenze di mister Conte e garantire una rosa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Un vice Di Lorenzo, un’ala sinistra e un centrocampista: le ultime richieste di Conte per il suo Napoli

“De Bruyne a prescindere di Conte”, svelata la strategia del Napoli: la sentenza - Arrivata la sentenza sulla strategia del Napoli per l’affare De Bruyne, il calciatore, come si legge, verrà a prescindere da Conte Il calciomercato del Napoli è pronto ad infiammarsi dopo la notizia giunta nella giornata di ieri, con Kevin De Bruyne al centro dell’attenzione per via di un possibile approdo in terra partenopea.

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il countdown è iniziato. Victor Osimhen e il Napoli si trovano a un bivio che potrebbe ridefinire completamente la prossima stagione azzurra.

Pedullà : «La separazione tra il Napoli e Conte non è campata in aria. Un nome potrebbe essere Allegri» - Alfredo Pedullà , noto giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube ha parlato della situazione a Napoli e della possibile separazione da Conte.

Lorenzo Lucca è ormai a un passo dal Napoli. Accordo raggiunto con l'Udinese per 35 milioni (9+26), prestito con obbligo di riscatto. L'attaccante di 2 metri sarà il vice-Lukaku voluto fortemente da Antonio Conte, che già a febbraio lo aveva definito "dominante

Il Napoli si è rifatto vivo per Moise Kean, viste le difficoltà per Darwin Nunez del Liverpool e con l'operazione Lorenzo Lucca non ancora chiusa con l'Udinese. Il club azzurro, secondo quanto raccolto da TMW, si tiene aperta anche questa opzione per rinforz

Sono Lorenzo Lucca ed ho cazzimma!.; Napoli senza sosta sul mercato, ad un passo l'arrivo del nuovo vice Di Lorenzo; Napoli, l’ex azzurro Montervino: “Zanoli ideale vice Di Lorenzo. Hasa da regista, ma serve un incontrista tipo Musah”.

Cosa manca al Napoli sul mercato per completare la rosa: da Juanlu a Sterling passando per Chiesa, Miretti e Ndoye, nomi e ruoli - Il Napoli punta a chiudere il cerchio regalando altri tre rinforzi a Conte: sul taccuino un vice Di Lorenzo, un innesto in mediana e un 'doppione' di Lang. Scrive msn.com

Napoli, Di Lorenzo: “De Bruyne ci migliorerà. Con Conte possiamo vincere ancora” - Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria degli azzurri sul Catanzaro ... Riporta gianlucadimarzio.com