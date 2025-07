Un talento emergente La giovane 13enne Miry conquista il ’Je So Pazzo’

Tredici anni e un talento emergente che sta giĂ raccogliendo i primi successi. La tredicenne forlivese Mirella Zauli – Miry il suo nome d’arte – ha conquistato il primo premio nella categoria Junior del ‘Je so pazzo music festival’, dedicato a Pino Daniele, uno dei concorsi musicali giovanili piĂč seguiti d’Italia, con oltre 2.000 partecipanti da tutto il territorio nazionale. La vittoria Ăš arrivata il 19 luglio al parco della Pace di Roma, grazie a una raffinata interpretazione del brano ‘From the start’ della cantautrice islandese Laufey, che ha emozionato sia il pubblico che la giuria tecnica, composta da Sabrina Simoni, direttrice del Piccolo Coro ‘Mariele Ventre’ dell’Antoniano di Bologna, dal soprano internazionale Sabrina Messina, e dal Patron del Festival Valerio Gridelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un talento emergente. La giovane 13enne Miry conquista il ’Je So Pazzo’

