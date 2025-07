Empoli, 27 luglio 2025 – Antenne, dislocazioni e salute dei cittadini. Il consiglio comunale con due delibere, ha approvato il regolamento per l’installazione e il programma degli impianti di telefonia con le rispettive controdeduzioni alle osservazioni presentate. Sono due interventi nel solco del progetto “Antenna trasparente“. Documentazione e programma erano stati presentati il 24 aprile scorso e pubblicati per 30 giorni per consentire osservazioni e proposte da parte dei cittadini. Ne sono arrivate 50, di queste una da parte di una società di telefonia mobile e una da parte di un comitato locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un regolamento per le antenne 5G. Il Comune “media“ con le società