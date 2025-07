Un Posto al Sole Si Ferma Ma Rosa Resta | tutto sullo spin-off estivo di agosto!

Le Storie di Un posto al sole”, il nuovo racconto estivo guidato da Rosa che unisce emozioni, anticipazioni e colpi di scena in vista della stagione 30. Ogni estate porta con sĂ© una tradizione ormai consolidata per gli amanti di Un posto al sole: una breve pausa dalla messa in onda, utile a ricaricare le energie prima del grande ritorno. Anche quest’anno, dal 11 al 24 agosto 2025, la soap saluterĂ temporaneamente il pubblico di Rai 3. Ma attenzione: non sarĂ un addio, bensì una pausa attiva e, soprattutto, piena di sorprese. Le Storie di Un posto al sole”: format e struttura. Per tenere alta l’attenzione, la produzione ha deciso di puntare su un format che giĂ in passato ha dato ottimi risultati: uno spin-off estivo, carico di pathos, flashback emozionanti e anticipazioni che faranno battere il cuore ai fan. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

