Ogni estate, la serialitĂ italiana si prepara a una pausa temporanea che permette di ricaricare le energie prima di riprendere con nuovi episodi. Per gli appassionati di “Un posto al sole”, questa tradizione si concretizza in un appuntamento speciale: uno spin-off estivo che arricchisce l’attesa per la ripresa della stagione 30. Questa parentesi, prevista dal 11 al 24 agosto 2025 su Rai 3, non rappresenta solo una pausa, ma un’opportunitĂ per approfondire le storie e i personaggi attraverso contenuti esclusivi e coinvolgenti. le caratteristiche di “le storie di un posto al sole”: format e struttura. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Š Jumptheshark.it - Un posto al sole si ferma ma rosa protagonista dello spin-off estivo di agosto