Un Posto al Sole anticipazioni 28 luglio | la polizia trova il corpo di Assane

Tutto quello che succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20-50 su Rai Tre Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole. Sarà una puntata molto importante per la serie, perché finalmente, dopo tanto lavoro, l'indagine di Michele arriverà a un punto di svolta: il ritrovamento del corpo di Assane. Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nell' episodio di lunedì 28 luglio. Dov'eravamo rimasti Appena era scomparso, Michele Saviani ha subito temuto il peggio per Assane. Si è dunque impegnato a cercarlo, creando anche una trasmissione in radio per indagare sulle persone scomparse; infine, la morte dell'amica Agata gli ha fatto temere davvero il peggio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

