Un paese paralizzato Rotta tubatura del gas E si scatena il caos

Capezzano bloccato per colpa dei lavori per la fibra: il sindaco Marcello Pierucci si scaglia contro il decreto scavi. Gli operai di Open Fibra nel posizionare i cavi hanno 'bucato' le tubazioni del gas e della luce: un caos pazzesco e il panico si sono creati nella frazione per ore. "Ci risiamo. Quelli della fibra" hanno colpito ancora. Tranciato il tubo del gas in zona Dogana con fuga di gas, strada chiusa (la Sarzanese, una delle viabilità più importanti del Comune) e conseguenti ore di code, disagi, disservizi, negozi chiusi e chi più ne ha più ne metta. Il tutto per giunta di sabato, nel weekend".

Un paese paralizzato. Rotta tubatura del gas. E si scatena il caos - La rabbia del sindaco Pierucci: "Situazione inaccettabile, è una barbarie".