Un miracolo di pietra nel cuore di Londra | il Neasden Temple

Nelle vie trafficate di Londra, dove l’antico si fonde con il moderno, sorge un’opera d’arte che sfida ogni aspettativa: il BAPS Shri Swaminarayan Mandir, meglio conosciuto come Neasden Temple. Questo santuario induista, inaugurato nel 1995, rappresenta non solo un luogo di culto, ma un vero e proprio trionfo dell’architettura tradizionale che trasporta i visitatori in un viaggio attraverso millenni di spiritualitĂ e maestria artigianale. La rinascita di un’antica tradizione nell’Occidente moderno. Il tempio di Neasden racconta una storia di migrazione e devozione che inizia negli anni ’70. Nel giugno 1970, il primo BAPS Swaminarayan Mandir nel Regno Unito fu aperto in una chiesa dismessa convertita a Islington, nel nord di Londra, da Yogiji Maharaj. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Un miracolo di pietra nel cuore di Londra: il Neasden Temple

In questa notizia si parla di: londra - neasden - temple - miracolo

Un volo per Londra precipita sulle case in India, è strage - Sono gli elementi attorno a cui ruota la spaventosa sciagura aerea consumatasi in India, dove un Boeing 787- Secondo ansa.it