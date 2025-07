Un ministero per la pace L’appello della governatrice umbra | Denunciamo le violenze a Gaza

Diverse organizzazioni si sono riunite per chiedere l’istituzione di un «ministero della pace», articolato in cinque dipartimenti, che si occupi «dell’attuazione di politiche strutturali e concrete, realizzabili fin da subito, per la costruzione della pace». Nello specifico si tratterebbe di educare a una comunicazione non violenta, adottare strumenti di mediazione e prevenzione dei conflitti sociali. Ospitiamo a questo proposito l’intervento della governatrice umbra, Stefania Proietti. Stefania Proietti governatrice regione Umbria Perugia, 27 luglio 2025 – Di fronte al genocidio che si sta consumando a Gaza, a un’emergenza umanitaria senza precedenti, con un numero crescente di vittime civili, tra cui tantissimi bambini, intere famiglie distrutte e una popolazione ridotta allo stremo, sentiamo il dovere morale e istituzionale di ripetere oggi con fermezza: è urgente un cessate il fuoco immediato e permanente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

