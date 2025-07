Un grosso incendio di sterpi minaccia l' edificio | evacuato un centro di accoglienza

Un centro di accoglienza per migranti è stato evacuato per consentire ai vigili del fuoco di spegnere un vasto rogo della vegetazione circostante che stava lambendo l'edificio.L'operazione di soccorso, scattata ieri pomeriggio, è stata coordinata da una pattuglia dell'Esercito durante un attività . 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: edificio - evacuato - centro - accoglienza

Scatta l'allarme al Polo didattico di Economia a Torino: evacuato l'edificio - È scattato l'allarme evacuazione al Polo di Management ed Economia nella mattinata di giovedì 5 giugno.

Incendio in appartamento a Roma in zona Balduina: morta una donna di 84 anni, evacuato l'edificio - L'incendio in via Papiano a Roma, in zona Balduina: morta un’anziana di 84 anni. L’appartamento è stato evacuato, indagini in corso

Esplosione a Palermo nella notte: evacuato un edificio a Piazza Tonnara - ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei Vigili del Fuoco dalle prime ore del mattino. Intorno alle 4,30 di questa notte, diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a Palermo, in Piazza Tonnara (zona Arenella), in seguito di una violenta esplosione che ha coinvolto un edificio di tre piani fuori terra.

Nei prossimi giorni mettiamo 100 alberi in 7 piazze del centro per aumentare le zone di ombra. Resteranno per 3 mesi: luglio, agosto, settembre e dopo le pianteremo nei giardini scolastici dei nidi e delle scuole d’infanzia della città . Si tratta di alberi con una Vai su Facebook

Un grosso incendio di sterpi minaccia l'edificio: evacuato un centro di accoglienza; Frosinone, Fuga di gas in pieno centro: vigili del fuoco al lavoro; Roma, a fuoco centro d'accoglienza di via Boccea. Evacuata un'ala dell'edificio: due intossicati.

Roma, a fuoco centro d’accoglienza di via Boccea. Evacuata un’ala ... - Le fiamme, divampate intorno alle 22 di venerdì 19 giugno, hanno causato due ricoveri per intossicazione, ma nessun ... Secondo fanpage.it

Incendio in centro accoglienza a Roma, due intossicati - RaiNews - Incendio in centro accoglienza a Roma, due intossicati Ricoverati al Gemelli due ospiti, evacuate 20 persone . Segnala rainews.it