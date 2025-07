Doveva essere un volo di routine da Denver a Miami, si è trasformato in un’esperienza terrificante, conclusasi fortunatamente senza gravi conseguenze grazie alla prontezza dei piloti. Ieri pomeriggio, sabato 26 luglio, i 173 passeggeri e i 6 membri dell’equipaggio del volo American Airlines 3023 sono stati costretti a un’evacuazione di emergenza sulla pista dell ‘Aeroporto Internazionale di Denver, dopo che dal carrello di atterraggio del loro Boeing 737 MAX 8 si sono sprigionati fumo e fiamme. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:45 ora locale, durante la fase di decollo. Mark Tsurkis, un passeggero che ha filmato la scena e l’ha pubblicata su Instagram, ha raccontato a CBS News Miami i momenti di panico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un forte boato durante il decollo, poi fumo e fiamme dal carrello: “Siamo stati fortunati a non essere ancora in volo”. Boeing 737 di American Airlines prende fuoco in pista