Un device elettronico in albergo per misurare pressione sanguigna saturazione e altri parametri sanitari

L’hotel Lungomare di Cervia è impegnato sul tema della sicurezza sanitaria. Da ieri, alla reception dell’albergo è installato a disposizione dei clienti un device sanitario che fornisce in tempo reale informazioni sui principali parametri medici dell'utente. Pressione, saturazione, temperatura. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: device - albergo - pressione - saturazione

Un device elettronico in albergo per misurare pressione sanguigna, saturazione e altri parametri sanitari; Un sistema di monitoraggio della salute a Cervia all’Hotel Lungomare.

Un device elettronico in albergo per misurare pressione sanguigna, saturazione e altri parametri sanitari - Si tratta di un progetto sperimentale in corso fra luglio e settembre, il cui obiettivo è realizzare un sistema articolato e capillare di sicurezza sanitaria che potrebbe caratterizzare la Romagna e d ... Lo riporta ravennatoday.it

Pressione, saturazione e glicemia: ecco le app «mediche» più ... - Le app più «popolari» sono quelle (scaricabili gratuitamente) legate al controllo della pressione, della saturazione e della glicemia oppure sulla misurazione del sonno o su come migliorarne la ... Come scrive corriere.it