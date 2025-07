Un Bergoglio in Promozione | I miracoli li lasciamo ai santi noi puntiamo alla Serie C

Il pronipote di Papa Francesco salva il Città di Castello dopo la retrocessione: “Il club stava per sparire. Con un gruppo di imprenditori argentini ripartiamo dal basso, con fede e lavoro. In campo servono idee, non preghiere. Ma organizzeremo una messa per la città ”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Un Bergoglio in Promozione: "I miracoli li lasciamo ai santi, noi puntiamo alla Serie C"

In questa notizia si parla di: bergoglio - promozione - miracoli - lasciamo

Dominique Mamberti, chi è il protodiacono che annuncerà il nuovo Papa: le origini, la "promozione" di Bergoglio e la sua visione della Chiesa - Sarà Dominique Mamberti, il Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, a pronunciare le parole più attese dalla cristianità : «Habemus Papam».

Un Bergoglio in Promozione: I miracoli li lasciamo ai santi, noi puntiamo alla Serie C; Micheli e l'addio al Donizetti: «Dieci anni di miracoli con un budget limitato, ora non scappo da Bergamo»; Papa: guai ai cristiani ipocriti, che lasciano Gesù in Chiesa.