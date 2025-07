In un mondo senza piĂą certezze, anche le ferie dei bolognesi sembrano essersi adeguate al quadro generale. Bastava fare un giro in cittĂ nell’ultima settimana per rendersene conto: traffico al di sotto della media (non dove insistono i cantieri del tram, ma tant’è), meno affanno nel trovare posto con l’auto, strade semivuote (al di lĂ delle solite vie principali del centro) e non certo per le temperature estreme. Insomma, un anticipo di agosto, nel bel mezzo di un mese tradizionalmente ancora dedicato al lavoro e agli impegni connessi, che ha lasciato spiazzati molti, una volta metabolizzata la piacevole sensazione di girare in cittĂ come se fossimo noi in vacanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

