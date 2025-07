Ultim’ora Napoli Fabrizio Romano gela i tifosi | rischia di saltare l’obiettivo

Notizia negativa per il mercato del Napoli: secondo Fabrizio Romano, un acquisto sarebbe sul procinto di saltare. Il Napoli non intende fermarsi sul mercato. Dopo aver ufficializzato anche l’acquisto di Milinkovic-Savic, gli azzurri sono ora alla ricerca ancora di un altro paio di profili in grado di puntellare ulteriormente la rosa. In particolare, ora gli occhi sembrano puntati su un altro esterno d’attacco, un terzino destro e un centrocampista di riserva. Anche qui, il club azzurro sembra avere le idee ben chiare sui profili su cui vuole puntare, ma uno di loro ora rischia davvero di saltare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ultim’ora Napoli, Fabrizio Romano gela i tifosi: rischia di saltare l’obiettivo

In questa notizia si parla di: napoli - fabrizio - romano - saltare

Napoli, è fatta per l’ennesimo acquisto. Fabrizio Romano: “Sarà un loro nuovo calciatore” - Colpo tra i pali per il Napoli. Dopo settimane di trattative e sondaggi, il club partenopeo ha chiuso l’accordo per Vanja Milinkovi?-Savi?, portiere del Torino e della nazionale serba.

Arriva gratis al Napoli, Fabrizio Romano conferma: “Trattativa avanzata” - La conferma arriva direttamente da Fabrizio Romano, il Napoli lavora per il nuovo attaccante: colpo a costo zero De Bruyne, ma non solo.

Fabrizio Corona al Politeama di Napoli con 'Falsissimo' - Fa tappa a Napoli il tour "Falsissimo on stage” di Fabrizio Corona. Appuntamento martedì 27 maggio 2025 alle ore 21 al Teatro Politeama, in Via Monte di Dio 80.

? Joao Felix è stato offerto più volte all’Inter, i nerazzurri non l’hanno mai preso in considerazione. - Fabrizio Romano Vai su Facebook

Mercato, ancora un duello Napoli-Inter: azzurri su Bonny se salta Nunez!; Doccia gelata per il Napoli: non solo Garnacho, anche un altro affare rischia di saltare; L’AL HILAL PUNTA OSIMHEN MA L’AFFARE TRABALLA. ROMANO: OCCHIO AL GALATASARAY.

Osimhen-Galatasaray, nuovi contatti anche a pranzo! Romano: "L'operazione non è mai saltata, i turchi hanno cambiato la struttura dell'offerta" - Aggiornamenti di mercato sul Napoli dal giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube. Si legge su msn.com

Romano: "Cessione Osimhen, Galatasary ancora a Milano: c'è un passaggio chiave per chiudere" - Il club turco, dal canto suo, sta trattando da giorni con il Napoli per cercare di aggiudicarsi i diritti alle prestazion ... Lo riporta msn.com