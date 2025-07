Ugo De Vita al Castello E il Muro emoziona

Un pubblico attento, e a tratti quasi commosso, ha seguito al Castello dell’Imperatore l’anteprima de ’Il Muro’, la breve ma incisiva docufiction di Ugo De Vita, autore, attore e docente universitario che è stata proposta nella versione ’corto’ girata tra Torino (al Circolo dei Lettori) e Berlino, sui luoghi del ’Muro’ e davanti al Castello. Con immagini di repertorio – il giovane JFK nel celebre discorso ai berlinesi, la folla che esplode di gioia tra novembre 1989 e gennaio 1990 – De Vita intreccia memoria e riflessione. Evoca la vicenda di Schumann, il soldato che nove anni dopo la caduta del Muro si impiccò nel suo campo all’Est, e quella di JĂĽrgen Sparwasser, simbolo calcistico della Germania divisa, di cui cita piĂą volte il libro di Giovanni Tosco edito da Minerva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ugo De Vita al Castello. E il "Muro" emoziona

