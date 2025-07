UFFICIALE – L’ex Inter Dalbert riparte dal Brasile | ha firmato per l’America FC

L’ex difensore dell’Inter, Dalbert, ha deciso di ripartire sempre dal Sudamerica, questa volta all’America FC, club della seconda serie brasiliana. SUD AMERICA – L’ America FC, club che milita nella Serie B brasiliana, ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Dalbert. Il terzino sinistro, originario di Barra Mansa (Rio de Janeiro), ha firmato un contratto valido fino al 30 novembre 2026. Dalbert, l’ex Inter riparte dalla B brasiliana. NOTA – “Dalbert, 31 anni, arriva all’America FC dopo una lunga esperienza internazionale – si legge nella nota del club –. Ha vestito le maglie di importanti squadre europee, tra cui Inter e Fiorentina, consolidando la propria carriera nel calcio di alto livello. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – L’ex Inter Dalbert riparte dal Brasile: ha firmato per l’America FC

In questa notizia si parla di: america - inter - dalbert - ufficiale

Colpo Inter, accelerata improvvisa e visite fissate: raggiunge Chivu in America - L’Inter piazza un altro colpo dopo Sucic e Luis Henrique. Il calciatore è ormai promesso sposo dei nerazzurri.

Oaktree Inter, il fondo al lavoro per rifinanziare il debito: entra in scena Bank of America! L’obiettivo, le cifre e le ultime sulla cessione - di Redazione Oaktree Inter, il fondo al lavoro per rifinanziare il debito: entra in scena Bank of America! Sull’ipotesi cessione del club….

Sole 24 Ore - Inter, Bank of America già al lavoro per rifinanziare il bond da 415 milioni. Tre opzioni per Oaktree - L`Inter è pronta a chiudere il proprio bilancio 2024/25 in attivo e, per la prima volta negli ultimi lunghissimi anni, nonostante gli zero titoli.

Ho assistito allo stadio al suo ingresso metafisico in Inter-Empoli Quell'Inter-Empoli E non lo dimenticherò mai Vai su X

Meglio così!! Squadra svuotata mentalmente.. prive di forze!! andiamo a casa!!! X me Luis henrique+DALBERT= BIDONE.. e il primo che mi risp male lo sbatto fuori Vai su Facebook

UFFICIALE – Ex Inter, Dalbert riparte dalla Serie B brasiliana; Calciomercato Inter, ufficiale Dalbert: cifre e retroscena; Calciomercato Inter, Dalbert verso il Lione: offerta di 18 milioni.

UFFICIALE – Ex Inter, Dalbert riparte dalla Serie B brasiliana - Contratto fino ad ottobre 2026 per Dalbert che era tornato in Brasile e nella scorsa stagione aveva collezionato 24 nello Sport Recife ... Riporta fcinter1908.it

Dalbert torna nella Serie B brasiliana: ufficiale il passaggio all'America di Belo Horizonte - Nuova avventura per il terzino brasiliano Henrique Dalbert, transitato qualche anno fa dall'Inter senza troppe fortune: l'America di Belo Horizonte, club militante nella Serie B brasiliana, ha annunci ... Scrive msn.com