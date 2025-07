Pessime notizie per uno dei talenti piĂą interessanti del nostro campionato: un infortunio grave rischia di impedire la sua esplosione Le preparazioni dei vari club di Serie A procedono e nella maggior parte dei casi entrano nella loro fase calda, generalmente con il secondo capitolo dell’estate. Magari una tournĂ©e all’estero. Succede così per praticamente tutte le big, con la Roma che partirĂ per l’Inghilterra tra pochi giorni e la Lazio che rimarrĂ un periodo in Turchia affrontando Fenerbahce e Galatasaray. Con il Milan che è giĂ in Asia, ritrovandosi nel proprio centro sportivo prima di prendere il volo per localitĂ piĂą remunerative oppure piĂą fresche. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - UFFICIALE, frattura del perone per l’attaccante: mercato stravolto