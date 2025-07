UFFICIALE – Audero-Cremonese è fatta! L’ex Inter torna in Serie A

L’ex portiere dell’Inter Emil Audero trova una nuova sistemazione. Il calciatore torna in Serie A, approdando alla neopromossa Cremonese: tutti i dettagli della formula. IL RITORNO – La Cremonese ufficializza il nuovo acquisto Emil Audero, dopo i rumors degli ultimi giorni. Il portiere italo-indonesiano torna in Serie A ed anche in Lombardia. Dopo averci giocato, anche se con pochissime effettive apparizioni, con la maglia dell’Inter nella stagione 2023-2024 e, poi, in quella successiva con i colori del Como. La breve esperienza in prestito al Palermo, iniziata a gennaio, quindi, lascia spazio a quella nuova nella neopromossa Cremonese. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – Audero-Cremonese, è fatta! L’ex Inter torna in Serie A

