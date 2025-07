Udinese nuovo rinforzo per la difesa dopo la cessione di Bijol | piace Kamil Piatkowski

Udinese, nuovo nome per la difesa: dopo la cessione di Jaka Bijol i friulani hanno messo nel mirino Kamil Piatkowski del RB Salisburgo L'Udinese continua a lavorare per completare e rinforzare la rosa in vista della nuova stagione. Dopo aver perso il proprio leader difensivo Jaka Bijol, trasferitosi al Leeds United, il club friulano è .

Bijol Inter, il difensore verso l’addio all’Udinese: la richiesta dei friulani - di Redazione Bijol Inter, i friulani chiedono 20 milioni per lasciar andare il difensore. Uno degli punti chiave del calciomercato Udinese  è sicuramente Bijol: difensore che sta facendo una grande stagione con la squadra bianconera, considerando anche il suo potenziale all’interno della retroguardia.

Calciomercato Udinese, pronto l’addio del difensore bianconero Bijol. La situazione attuale per l’estate - Calciomercato Udinese, pronto l’addio nei confronti di Bijol. Quanto costa il difensore bianconero in vista della sessione estiva Uno degli elementi del calciomercato Udinese è sicuramente Bijol: difensore che sta facendo una grande stagione con la squadra bianconera, considerando anche il suo potenziale all’interno della retroguardia.

Udinese, Runjaic: "Contro la Juventus out Bijol e Payero oltre a Lucca e Atta" - Il tecnico dell`Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in casa della Juventus nella penultima giornata.

