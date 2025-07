Ucraina-Russia Rubio | Trump sta perdendo la pazienza con Putin

(Adnkronos) ‚Äď Donald Trump ‚Äústa perdendo la pazienza‚ÄĚ con Mosca per la guerra in Ucraina. Cos√¨ il segretario di Stato americano Marco Rubio che ha elogiato il presidente Usa definendolo ‚Äúil negoziatore finale‚ÄĚ.¬† Intervistato da Fox News, Rubio ha spiegato che Trump √® determinato a raggiungere un accordo di pace e a porre fine al . 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Ucraina-Russia, Rubio: ‚ÄúTrump sta perdendo la pazienza con Putin‚ÄĚ

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - Il Cremlino: "Occorre riconoscere i nuovi territori russi". Zelensky: "Farò di tutto per incontrare Putin a Istanbul"

Ucraina, la diretta ‚Äď Rubio insiste: ‚ÄúCessate il fuoco immediato‚ÄĚ. La Cina: ‚ÄúServe un accordo di pace vincolante‚ÄĚ - L'articolo Ucraina, la diretta ‚Äď Rubio insiste: ‚ÄúCessate il fuoco immediato‚ÄĚ. La Cina: ‚ÄúServe un accordo di pace vincolante‚ÄĚ proviene da Il Fatto Quotidiano.

Trump invia Witkoff e Rubio a Istanbul per colloqui Russia-Ucraina - L'inviato di Donald Trump Steve Witkoff e il segretario di Stato Usa Marco Rubio si recheranno a Istanbul venerdì 16 maggio per i colloqui tra Russia e Ucraina.

Donald Trump sta "perdendo la pazienza" con Vladimir Putin poiché Mosca non fa nulla per porre fine alla guerra in Ucraina: lo ha detto il segretario di Stato Usa Marco Rubio in un'intervista a Fox News.

Mentre la Russia continua a intensificare gli attacchi a lungo raggio contro l'Ucraina, il presidente Zelensky torna a chiedere un incontro per i colloqui di pace

