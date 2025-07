Ucraina Rubio | Trump sta perdendo la pazienza con la Russia

Il presidente Usa, Donald Trump, “sta perdendo la pazienza” con la Russia per la guerra in Ucraina e “penso stia diventando sempre più frustrato dal fatto che, nonostante le interazioni molto buone con Vladimir Putin nelle telefonate, questo non porta mai a nulla”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, intervistato da Fox News, aggiungendo che Trump “sta perdendo la volontà di continuare ad aspettare che la parte russa faccia qualcosa per porre fine a questa guerra che non era sua, ma che lui vuole vedere finita”. Zelensky: “Pressione su Russia affinché nel 2026 non ci sia la guerra”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Rubio: “Trump sta perdendo la pazienza con la Russia”

Rubio, 'Trump sta perdendo la pazienza con Putin' - Donald Trump sta "perdendo la pazienza" con Vladimir Putin poiché Mosca non fa nulla per porre fine alla guerra in Ucraina: lo ha detto il segretario di Stato Usa Marco Rubio in un'intervista a Fox News.

