Ucraina giorno 1.250 di guerra | le notizie in diretta

Mosca: "Se l'Occidente volesse la pace non darebbe armi a Kiev". Zelensky: dopo le nostre risposte con i droni la pace è più vicina". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, giorno 1.250 di guerra: le notizie in diretta

Ucraina, per Trump “giorno grandioso”. Ma Macron frena: “Proposta Putin non basta” - (Adnkronos) – Dopo la risposta di Putin alla richiesta di tregua di un mese tra Russia e Ucraina dei leader Ue, arrivano le prime reazioni alle parole del leader del Cremlino.

Guerra in Ucraina, è il giorno dei colloqui di Istanbul: pesa l'assenza di Putin | La diretta - Delegazioni arrivate nella città turca. Pesa l'assenza del capo del Cremlino che manda il falco Medinsky.

Ucraina, giorno 1.165 di guerra: le notizie in diretta - Dopo il rifiuto di Putin di firmare il cessate il fuoco. Firmato l'accordo "terre rare" tra Usa e Ucraina, Zelensky esulta: "Patto equo, primo risultato dopo l'incontro in Vaticano"

Esplosioni a Dnepropetrovsk. Zelensky: Incontrare Putin. Mosca: Troppo presto - Zelensky: “Pressione sulla Russia affinché non ci sia guerra nel 2026”; Guerra Ucraina-Russia, le news. Combattimenti a Pokrovsk, Kiev riprende un villaggio perso a giugno; Zelensky: dialogo con i russi per un incontro con Putin. Cremlino: improbabile in un mese - Bomba planante russa su una clinica di Kharkiv: 1 morto, 14 feriti e 3 dispersi.

Guerra Ucraina Russia, attacchi e droni nella notte: 4 morti a Kharkiv e Rostov. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, attacchi e droni nella notte: 4 morti a Kharkiv e Rostov. Lo riporta tg24.sky.it

Guerra Ucraina, raid sulla linea Sumy-Kharkiv-Dnipro: ci sono vittime. Droni ucraini contro la regione russa di Rostov: 2 morti - L'Ucraina prevede di aumentare significativamente la produzione di droni intercettori per contrastare i continui attacchi russi. Secondo leggo.it