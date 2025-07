Uccide la moglie soffocandola con un sacchetto poi chiama l' agenzia di pompe funebri

Ha ucciso la moglie, Luisa Trabucchi, soffocandola con un sacchetto e poi ha cercato di suicidarsi. L'omicidio è avvenuto a Castiraga Vidardo, piccolo comune della provincia di Lodi, nella giornata di sabato 26 luglio. L'uomo, un ottantanovenne, ora si trova piantonato in ospedale, ma non pare. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: moglie - soffocandola - sacchetto - uccide

Empoli, 84enne uccide la moglie soffocandola con un sacchetto e poi tenta il suicidio - L'uomo ha provato a tagliarsi le vene ed è stato rinvenuto accanto alla donna (era malata da tempo). A dare l'allarme un familiare che ha chiamato la polizia

Lodi, 89enne uccide la moglie disabile soffocandola con un sacchetto e tenta di togliersi la vita - L'uomo, giorni fa, era andato in municipio per chiedere come potesse fare per modificare l'abitazione per rendere più agevole la vita in casa alla donna

Lodi, 89enne uccide la moglie disabile soffocandola con un sacchetto e tenta di togliersi la vita #lodi #26luglio #uxoricidio https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/lodi-uccide-moglie-disabile-e-tenta-di-togliersi-vita_101514554-202502k.shtml… Vai su X

Luisa Trabucchi, la donna uccisa dal marito con un sacchetto: l'omicidio; Lodi, uccide moglie disabile poi tenta di togliersi la vita; Anziano uccide la moglie disabile e tenta di togliersi la vita: Luisa Trabucchi morta soffocata con un sacchet.

Anziano uccide la moglie disabile e tenta di togliersi la vita: Luisa Trabucchi morta soffocata con un sacchetto - Un ottantanovenne ha ucciso la moglie, Luisa Trabucchi, ottantenne, soffocandola con un ... Segnala msn.com

Uccide la moglie disabile e tenta il suicidio, è grave - LODI Un ottantanovenne di Castiraga Vidardo (Lodi) ha ucciso la moglie, Luisa Trabucchi, ottantenne, soffocandola con un sacchetto, e poi ha tentato il suicidio. corrieredellacalabria.it scrive