Uccide la moglie malata e tenta il suicidio a Lodi | arrestato per omicidio volontario il marito 90enne

Il marito Sanzio Negri si era recentemente rivolto al Comune di Castiraga Vidardo (Lodi) per eliminare le barriere architettoniche nella sua abitazione. La sindaca: "La moglie era malata da tempo, era stanco. Non ne poteva piĂą di vederla in quello stato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

