Negli ultimi anni, il settore dei videogiochi ha assistito a numerosi lanci che, nonostante le aspettative elevate, hanno spesso incontrato difficoltà di ricezione da parte del pubblico e della critica. Un esempio emblematico riguarda alcune produzioni di Ubisoft, studio noto per titoli di grande successo ma anche per alcuni fallimenti che hanno scosso la sua reputazione. In questo contesto, si analizza l’andamento commerciale di una recente uscita legata alla saga di Star Wars, i motivi dietro alle sue prestazioni deludenti e le prospettive future per il franchise. ubisoft e le sfide negli adattamenti della saga stellare. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Ubisoft ha imparato la lezione sbagliata da questo deludente rpg 2024