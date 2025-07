Tuttosport – Dramma Julio Sergio il figlio dell’ex Roma in coma | Irreversibile ma in pace

2025-07-27 18:41:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: Si sono aggravate le condizioni di Enzo, il figlio 15enne di Julio Sergio, ex portiere della Roma. A renderlo noto è stato lo stesso ex calciatore brasiliano con una toccante story su Instagram, in cui ha dato alcuni aggiornamenti sull’evoluzione della malattia del giovane, colpito da un tumore cerebrale. Da tutto il mondo sportivo e non solo continuano ad arrivare messaggi di vicinanza alla famiglia. Enzo è oggi circondato dall’affetto dei suoi cari e dal pensiero commosso di tanti che, anche a distanza, si stringono idealmente a lui e a Julio Sergio in questo momento di profonda sofferenza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – Dramma Julio Sergio, il figlio dell’ex Roma in coma: “Irreversibile, ma in pace”

In questa notizia si parla di: julio - sergio - figlio - roma

Roma, Julio Sergio: “Prova un’immensa gratitudine per Ranieri, la carriera parla da sola” - All’epoca della prima avventura di Ranieri sulla panchina della Roma, ad emergere tra i pali era stato Julio Sergio, che ha vestito la maglia giallorossa dal 2006 al 2011.

Julio Sergio, gesto commovente per il figlio malato di tumore - L'ex portiere della Roma ha postato sul suo profilo Instagram un video che mostra lui e il figlio dal barbiere, mentre si fanno rasare la testa.

Il gesto commovente di Julio Sergio: l'ex Roma si rade la testa insieme al figlio che fa la chemio - L'ex portiere giallorosso condivide sui social la "convivenza" con il tumore cerebrale diagnosticato nel 2020 a Enzo, ora 14enne

L'EX ROMA - Dramma per Julio Sergio, il figlio 15enne è in coma: "La situazione è irreversibile" https://ift.tt/V2JwsBr Vai su X

Il dramma di #JulioSergio, ex portiere della #Roma: il figlio 15enne è in coma, “situazione irreversibile” Vai su Facebook

Julio Sergio, si aggravano le condizioni del figlio: il post sui social; Dramma Julio Sergio, il figlio 15enne è in coma: La situazione è irreversibile; Julio Sergio, il figlio Enzo è in coma: “Situazione irreversibile”.

Dramma Julio Sergio: il figlio di 15 anni dell'ex portiere della Roma è in coma indotto - Il brasiliano ha condiviso su Instagram la notizia terribile che riguarda la sua famiglia: Enzo lotta contro un tumore cerebrale diagnosticato nel 2020 ... Come scrive gazzetta.it

Dramma Julio Sergio, il figlio dell'ex Roma in coma: “Irreversibile, ma in pace” - A renderlo noto è stato lo stesso ex calciatore brasiliano con una toccante story su Instagram, in cu ... Si legge su tuttosport.com