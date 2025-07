Tutto pronto per la quarta edizione del Premio Letterario Nazionale Città di Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - Giunge al culmine la IV edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di Ceglie Messapica”, che ha registrato una partecipazione senza precedenti e una grande attenzione da parte del pubblico e degli addetti ai lavori.La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 31 luglio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: ceglie - messapica - edizione - premio

Giro d’Italia: tappa Ceglie Messapica-Matera con volanti decisivi e arrivo in salita - Il Giro d’Italia riprende oggi, mercoledì 14 maggio, con una tappa che si profila ricca di emozioni e sorprese.

Trovata morta Gina Monaco, era scomparsa oltre un mese fa da Ceglie Messapica - È stata trovata morta Gina Monaco, la 60enne scomparsa il 6 aprile da Ceglie Messapica (Brindisi): il cadavere rinvenuto poco fa in una zona di campagna in contrada Moretto.

Ceglie Messapica, al via i lavori anti-allagamento nella zona industriale - CEGLIE MESSAPICA – Come anticipato nei giorni scorsi, hanno preso ufficialmente il via questa mattina (lunedì 5 maggio) i lavori che metteranno fine agli storici allagamenti della zona industriale di Ceglie Messapica.

1^ EDIZIONE BRONX CUP Si è svolta con grande partecipazione la prima edizione della “Bronx Cup”, torneo di calcio a 3 contro 3 organizzato in piazzetta Giorgio La Pira. Il torneo ha visto la partecipazione di dieci squadre, suddivise in due gironi da cinq Vai su Facebook

Tutto pronto per la quarta edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di Ceglie Messapica”; Premio Letterario “Città di Ceglie Messapica”: ecco la decina finalista della IV edizione; Svelata la cinquina finalista del premio letterario nazionale “Città di Ceglie Messapica”.

Premio Letterario 'Città di Ceglie Messapica' - IV edizione - Il Premio Letterario Nazionale “Città di Ceglie Messapica” torna nel 2024 con un nuovo tema centrale e nuove sfide per autori e case editrici. Secondo affaritaliani.it

Ceglie, trovata morta la 60enne Gina Monaco: era scomparsa nel nulla un ... - Il cadavere di Gina Monaco, la 60enne scomparsa il 6 aprile da Ceglie Messapica (Brindisi), è stato trovato poco fa in una zona di campagna in contrada Moretto. Da lagazzettadelmezzogiorno.it