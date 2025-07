Tutto il flamenco di Sergio Bernal Jesi ai piedi del mitico ’bailaor’

Il flamenco, per coerenza, dovrebbe essere bandito dalle cittĂ , come sono banditi i gitani, gli zingari, che lo hanno creato. Invece, come il jazz nato dagli schiavi afro-americani, questo genere musicale spagnolo, abbinato al fandango, al tango e ad altri ormai celeberrimi tipi di danza, ha conquistato le piazze centrali di tutto il mondo. Chi disprezza gli stranieri dovrebbe andare stasera a rifletterci su, ammirando lo spettacolo ’ Una noche con Sergio Bernal ’, che andrĂ in scena alle 21 nella centralissima piazza Federico II di Jesi, per il festival Pergolesi Spontini. L’eclettico danzatore madrileno, divo della danza spagnola e non solo, si esibirĂ in un visionario racconto per quadri, dove si fondono la tradizione spagnola, l’eleganza della danza classica, il fuoco e la passione del flamenco, espressione e simbolo dello spirito gitano, tra vertiginosi assolo e raffinati pas de deux e pas de trois, con la direzione artistica di Ricardo Cue. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

